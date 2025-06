Piaggio scatta lo sciopero Cassa integrazione e ferie forzate | Un’ora di stop a fine turno

La crisi si fa sentire a Pontedera, dove i lavoratori della Piaggio attraversano un momento di forte tensione. Con la cassa integrazione e le ferie forzate che coinvolgono centinaia di dipendenti, il clima si scalda e si preparano azioni di protesta. Mercoledì 18 giugno, un’ora di sciopero a fine turno si inserisce nel quadro di un movimento che potrebbe avere ripercussioni più ampie. La situazione è delicata e tutto lascia supporre che...

Pontedera, 15 giugno 2025 – C'è fermento tra i lavoratori della Piaggio di Pontedera per la cassa integrazione iniziata nelle scorse settimane che coinvolge fino a 250 lavoratori. Ad inizio settimana si sono svolte le assemblee, poi è arrivata la decisione dei delegati Rsu di Fiom, Uilm, Usb e Uglm Piaggio: per mercoledì 18 giugno è stata indetta un'ora di sciopero a fine turno. Dallo sciopero ne resta esclusa la Fim Cisl, che recentemente aveva fatto incetta di voti, risultando il primo sindacato della fabbrica di Pontedera. "L'apertura della cassa integrazione a giugno per i reparti produttivi – dicono i sindacati che hanno indetto l'ora di sciopero – oltre all'ennesima forzatura su ferie e permessi per gli impiegati e la scarsità di nuovi progetti, destano forte preoccupazione per il futuro tra i lavoratori della Piaggio.