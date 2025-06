Piacenza trionfa nel torneo delle province | doppia vittoria su Forlì-Cesena

Piacenza si distingue nel prestigioso torneo delle province, conquistando due vittorie su Forlì-Cesena in un emozionante scontro tra Romagna e Emilia. Le finali under 14 e under 16, disputate nello rinnovato stadio ’Tonino Pantieri’ di Meldola, hanno visto un pubblico appassionato applaudire momenti indimenticabili. La prima delle sfide ha già scritto una pagina entusiasmante di questa competizione, promettendo altre emozioni da vivere fino alla fine.

Si è trattato di un doppio scontro fra le province di Forlì–Cesena da una parte e Piacenza dall'altra, o a volerla vedere in chiave regionale Romagna contro Emilia, e in questo caso l'Emilia si è imposta per 2-0. Le finali del torneo delle province per le categorie under 14 e under 16 sono state disputare nel rinnovato stadio 'Tonino Pantieri' di Meldola, sui cui spalti per l'occasione si è dato appuntamento un nutrito pubblico. La prima delle due gare è stata quella che riguardava gli under 14: si è trattato di un incontro molto combattuto, praticamente sempre in bilico ma alla fine il rigore trasformato da Joshua Amodeo ha fatto la differenza.