Pesta l' arbitro a fine partita | a casa dell' aggressore trovati orologi e chiavi dello spogliatoio

Un episodio di violenza che scuote il calcio locale: un uomo di 45 anni ha aggredito un arbitro dopo la partita, e le successive indagini hanno portato alla scoperta di orologi sportivi e chiavi dello spogliatoio dello stadio di Arezzo nella sua abitazione. La situazione si fa ancora pi√Ļ grave, poich√© potrebbe essere accusato di furto o rapina. Un caso che solleva molte domande sulla sicurezza e sul rispetto nello sport.

