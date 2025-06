Pesci Piccoli 2 Fabio Balsamo Aurora Leone e Francesco Ebbasta | Dateci due minuti per liberare le risate!

nuova stagione di Pesci Piccoli 2, dove humor, citazioni e momenti di pura comicità si intrecciano per regalarci due minuti di risate autentiche. I The Jackal, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Francesco Ebbasta ci svelano i retroscena di questa irresistibile serie, dimostrando ancora una volta come spontaneità e passione siano la chiave del loro successo. Preparatevi a immergervi in un mondo di divertimento che parla proprio a noi.

Nerd, innamorati, citazionisti: il regista e i due interpreti ci regalano delle chicche sui nuovi episodi della serie, in streaming su Prime Video. Se c'è un elemento che ha portato (e mantenuto) al successo i The Jackal è che, per quanto possa essere tutto costruito a copione, ciò che traspare dai loro video è la spontaneità. Il sentirci chiamati in causa come utenti e spettatori perché "stanno parlando di noi". Questo avviene anche nella versione sopra le righe del loro lavoro quotidiano in Pesci Piccoli. Un'agenzia. Molte idee. Poco budget. La prima serie realizzata interamente dal loro collettivo, davanti e dietro la macchina da presa, tornata con la seconda stagione su Prime Video. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pesci Piccoli 2, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Francesco Ebbasta: "Dateci due minuti per liberare le risate!"

Intervista esclusiva a Fabio Balsamo, Aurora Leone e Francesco Ebbasta su Pesci Piccoli 2 - Un viaggio tra sogno e realtà, tra umorismo e introspezione: la serie "Pesci Piccoli – Un’agenzia" sta conquistando il pubblico con la sua seconda stagione su Prime Video.

Prime Video's Pesci Piccoli 2 (2025) romantic comedy television series with Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone | Soundtrack by Michele Braga https://soundtracktracklist.com/release/pesci-piccoli-2-soundtrack/… #PesciPiccoli #soundtrack #ST Vai su X

La serie comedy Pesci Piccoli debutterà con i suoi otto episodi in esclusiva su Prime Video in Italia il 13 giugno. Pesci Piccoli, la serie con protagonisti i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) e una piccola (e sgangherata) agenz Vai su Facebook

