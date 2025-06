Peruzzi svela un retroscena sul trionfo intercontinentale del 1996 | Fu una partita complicata E a Boksic dissi questo dopo le occasioni sbagliate

Peruzzi rivive la sensazione della vittoria della Juve in Coppa Intercontinentale nel 1996: «A Boksic dissi questo dopo quelle occasioni sprecate». Angelo Peruzzi, ai microfoni ufficiali della Juve, ha parlato così della vittoria con cui i bianconeri conquistarono la Coppa Intercontinentale contro il River Plate nel 1996. Ecco le sue dichiarazioni, che svelano un retroscena curioso. PAROLE – « In campo poi fu una partita complicata: nel primo tempo potevamo chiudere la sfida, con le occasioni capitate sui piedi di Alen Boksic ad esempio, a cui a fine primo tempo feci una battuta dicendogli: “Se non la vinciamo, il primo che vengono a prendere sei tu!”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Peruzzi svela un retroscena sul trionfo intercontinentale del 1996: «Fu una partita complicata. E a Boksic dissi questo dopo le occasioni sbagliate»