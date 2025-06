Perugia ragazzino denuncia | ‘violentato nei bagni della piscina’

Un grave episodio scuote Perugia: un ragazzino denuncia di essere stato violentato nei bagni di una piscina, mentre il responsabile si è allontanato immediatamente dopo. Le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare l’aggressore. La comunità è in attesa di risposte e giustizia, mentre si rafforza l’impegno delle autorità nel garantire sicurezza e tutela ai più giovani.

L'aggressore si sarebbe poi allontanato. Sono in corso indagini per risalire alla sua identità anche ricorrendo alle immagini del sistema di videosorveglianza.

Un ragazzino di appena 15 anni ha raccontato di essere stato violentato da uno sconosciuto venerdì pomeriggio all'interno degli spogliatoi di una piscina della città, nella zona di Madonna Alta. Il minore ha spiegato di essere stato costretto a subire atti sessua

