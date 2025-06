Perugia Giulio sparisce nel nulla a 15 anni | l' appello per ritrovarlo

Un mistero che inquieta tutta Perugia: Giulio Giovagnoli, 15 anni, è scomparso nel nulla martedì 10 giugno. La sua sparizione dalla Casa Famiglia di Montalto ha acceso un appello urgente sui social, nella speranza di ritrovarlo in tempo. La comunità si stringe intorno alla famiglia, chiedendo a chiunque abbia informazioni di farsi avanti. La ricerca di Giulio continua senza sosta, perché ogni secondo conta per il suo ritorno a casa.

Un appello per ritrovare Giulio Giovagnoli, 15 anni. Il ragazzo, originario di Perugia, è scomparso dalla mattinata di martedì 10 giugno. Secondo l'appello che gira sui social "martedì mattina 10 giugno, intorno alle ore 11, si è allontanato volontariamente dalla Casa Famiglia di Montalto di.

