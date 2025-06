Perugia Francesco Cataldo Verrina | la voce libera del jazz e della comunicazione

dittature di tendenza, portando avanti con passione e originalità la sua battaglia per la libertà espressiva. La sua voce, vibrante e autentica, è un faro nel panorama jazz e comunicativo italiano, testimonianza di un'impegno che non si piega alle mode, ma si distingue per integrità e profondità. Scopriamo insieme il mondo di Francesco Cataldo Verrina, un vero e proprio outsider che continua a ispirare con ogni sua parola.

In un'Italia che spesso dimentica il valore delle visioni indipendenti, Francesco Cataldo Verrina rappresenta un'anomalia necessaria: autore prolifico, critico musicale, saggista e narratore con uno stile tagliente e riconoscibile. Nato in Calabria ma trapiantato in Umbria da oltre quarant'anni, Verrina è una figura poliedrica che ha saputo costruire nel tempo un proprio spazio nel mondo della cultura, lontano dalle correnti dominanti e dalle convenzioni accademiche. Dagli esordi come autore e conduttore radiofonico, passando per gli studi in Antropologia e Sociologia con un focus sulla cultura afroamericana, fino alla lunga attività giornalistica iniziata negli anni Ottanta sulle colonne del Corriere dell'Umbria, il suo percorso è segnato da una costante: l'attenzione per le forme della comunicazione e il linguaggio della musica come strumenti per leggere la società.