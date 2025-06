Perugia | costruzione della squadra per la prossima stagione in fase avanzata

Perugia si prepara con entusiasmo alla prossima stagione, grazie a un lavoro di costruzione della squadra già in fase avanzata. Con un mese di vantaggio e senza play-off da disputare, la società, il diesse Meluso e l’allenatore Cangelosi stanno delineando un progetto ambizioso per riportare il Grifo ai vertici. Le linee guida sono chiare: forte ambizione e strategia mirata. Meluso ha già iniziato a mettere in atto le idee, puntando a una squadra competitiva e determinata.

Senza smuovere troppo le acque, il Perugia è già a buon punto sulla costruzione della squadra per la prossima stagione. Il mese di vantaggio, dopo la fine del campionato senza play off da disputare, ha consentito alla società, al diesse Meluso e al tecnico Cangelosi di delineare il Perugia della prossima stagione. Un Grifo che nelle intenzioni dovrà puntare in alto. Definite le linee guida, Meluso ha iniziato il suo lavoro partendo dalle idee base. Squadra non troppo numerosa, composta da circa 22 giocatori ai quali si aggiungeranno giovani provenienti dal settore giovanile. Per volere del tecnico che preferisce lavorare con un gruppo ristretto ma compatto e soprattutto pronto.

