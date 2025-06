Perugia Braveheart | più Dae e meglio segnalati Stanziati 50mila euro per potenziare la rete

Perugia si mobilita per salvare vite con il progetto "Perugia Braveheart", un'iniziativa che destinando circa 50mila euro mira a potenziare la rete di defibrillatori semiautomatici in città. Non si tratta solo di installare nuovi dispositivi, ma anche di migliorare la loro visibilità e l’educazione della comunità, attraverso campagne informative e corsi di primo soccorso per il personale del Comune. Un passo fondamentale verso una città più sicura e solidale.

PERUGIA - Cinquantamila euro circa per rinnovare la “rete“ dei defibrillatori semiautomatici presenti a Perugia. Ma anche migliorare l’informazione e la publicizzazione della loro presenza in città, attraverso il sito istituzionale del Comune di Perugia, e favorire la formazione del personale di Palazzo dei Priori sulle nozioni di primo soccorso e sull’utilizzo dei Dae stessi. Si chiama “ Perugia Braveheart “ il progetto che il consiglio comunale ha approvato, votato positivamente all’ordine del giorno presentato dal consigliere Fabrizio Ferranti (Perugia per la Sanità pubblica) che ha come intento l’acquisto, la manutenzione e l’implementazione della rete territoriale dei defibrillatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Perugia Braveheart“: più Dae e meglio segnalati. Stanziati 50mila euro per potenziare la “rete“

