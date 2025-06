Personale dei nidi in stato di agitazione | Dal Comune nessuna condivisione sull' apertura a luglio

Lo stato di agitazione del personale dei nidi, senza alcuna condivisione sulla decisione di prolungare il calendario fino a luglio, mette in evidenza le tensioni tra amministrazione e operatori. Questa scelta unilaterale, annunciata ai media prima di coinvolgere i sindacati, rischia di compromettere non solo il clima lavorativo, ma anche la qualità dell’assistenza offerta ai bambini. È fondamentale che tutte le parti trovino un accordo per garantire stabilità e trasparenza nel servizio pubblico.

"La decantata scelta di prolungare il calendario educativo dei nidi fino alla seconda settimana di luglio è un passo che l’amministrazione ha fatto senza nessuna condivisione con il personale educativo e che ha annunciato ai giornali prima che alla parte sindacale, la quale si è trovata di fronte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Personale dei nidi in stato di agitazione: "Dal Comune nessuna condivisione sull'apertura a luglio"

In questa notizia si parla di: personale - nidi - nessuna - condivisione

Napoli, chiuse scuole dell’infanzia e nidi: oltre 100 bidelli e personale delle pulizie in malattia - Giornata difficile per molte famiglie napoletane: il 22 maggio 2025, sette scuole dell'infanzia e asili nido comunali sono rimasti chiusi a causa dell’assenza improvvisa di oltre 100 bidelli e personale delle pulizie, coinvolgendo l’azienda Napoli Servizi.

Personale dei nidi in stato di agitazione: Dal Comune nessuna condivisione con l'apertura a luglio.

Sezioni Primavera nei nidi pubblici: "La gestione affidata ai privati" - Due nuove sezioni Primavera in altrettanti asili nido comunali, gestite da cooperative private e non dal personale educativo del ... Scrive msn.com