Perseguita l’ex fidanzata a casa e al lavoro violando il divieto di avvicinamento

Una scena inquietante di stalking e violazione della legge. Per giorni, un uomo ha perseguitato l’ex fidanzata tra casa e lavoro, ignorando il divieto di avvicinamento. La sua presenza minacciosa si è protratta fino a tarda sera, quando si è confuso tra le ombre sotto casa. A scoprire tutto è stata la madre della vittima, che, prima del ritorno della figlia, ha deciso di intervenire per tutelare la sua sicurezza e denunciare questa condotta persecutoria.

Per giorni si è appostato davanti al luogo di lavoro dell’ex fidanzata nonostante avesse il divieto di avvicinamento alla donna. Nella tarda serata di mercoledì 11 giugno invece l’ha aspettata anche sotto casa. Ad accorgersene è stata la madre di lei che, prima del ritorno della figlia, ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Perseguita l’ex fidanzata a casa e al lavoro violando il divieto di avvicinamento

In questa notizia si parla di: fidanzata - casa - lavoro - divieto

Militare dell’Amerigo Vespucci arrestato: stalking e minacce, ex fidanzata pedinata e seguita fino in casa - Un militare dell'Amerigo Vespucci è stato arrestato a La Spezia per stalking e minacce nei confronti dell’ex fidanzata.

Un nuovo importantissimo evento a Volsci 86 • Casa della Socialità! Un'iniziativa promossa da ANPI San Lorenzo e Atletico San Lorenzo , con la collaborazione di CSI - Consorzio Sperimentazione Immagine e CLAP - Camere del Lavoro Autonomo e Precario Vai su Facebook

Perseguita l’ex fidanzata a casa e al lavoro violando il divieto di avvicinamento; Madre scende in strada a Bolzano per difendere la figlia dall'ex compagno, 27enne arrestato; Morte Valentina Tolomei, l'investitore non è più ai domiciliari. Disposta una nuova misura.

Perseguita la ex fidanzata: cento chiamate al giorno, appostamenti e irruzioni in casa. Divieto di avvicinamento per lo stalker - E, come se non bastasse, anche blitz all'interno della sua abitazione: per due volte si è introdotto in casa, trattanendosi ... Scrive msn.com