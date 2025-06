Perseguita la compagna dell' ex marito e sperona le auto dell' uomo | condanna ridotta in appello

Un caso di violenza e stalking che ha scosso la comunità palermitana: la corte d'appello ha ridotto la condanna dell'uomo coinvolto in un grave episodio di persecuzione nei confronti della compagna dell'ex marito, condannato inizialmente a oltre cinque anni. Un verdetto che solleva ancora interrogativi sulla gestione delle condotte persecutorie e sulla tutela delle vittime. La vicenda, ancora aperta, dimostra come la giustizia si evolva nel tentativo di garantire equità e sicurezza a tutti.

Condanna a 4 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione (5 anni, 7 mesi e 10 giorni in primo grado) per le accuse di stalking, danneggiamento, furto ed evasione: i giudici della seconda sezione della corte di appello di Palermo, presieduta da Gabriella Di Marco, hanno accolto in parte il ricorso del.

