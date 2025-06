Permesso diritto allo studio e permesso assemblea sindacale nella stessa giornata Aran | è possibile

Se sei docente o personale ATA e ti chiedi se puoi usufruire nello stesso giorno sia del permesso per diritto allo studio che di quello per assemblea sindacale, la buona notizia arriva dall'Aran. Con un orientamento del 12 giugno, l'ente chiarisce che questa doppia possibilità è correttamente riconosciuta, in linea con la normativa vigente. Vediamo come questa soluzione può facilitare la tua partecipazione attiva e il tuo percorso professionale.

Docenti e ATA possono fruire nella stessa giornata di un permesso per diritto allo studio e di un permesso orario per la partecipazione ad assemblea sindacale? L'Aran, con orientamento del 12 giugno, risponde affermativamente, ricordando la normativa in materia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: permesso - diritto - studio - assemblea

Confindustria e Meloni: difendono il sistema che affama i lavoratori. Il 20 giugno sarà sciopero generale L'Assemblea di Confindustria e l’intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni confermano un’alleanza solida e organica tra il potere politico e Vai su Facebook

Permesso diritto allo studio e permesso assemblea sindacale nella stessa giornata, Aran: è possibile; Orientamenti ARAN su diverse tipologie di permesso del personale scolastico; Scuola: presentazione delle domande per i permessi per diritto allo studio (150 ore) anno solare 2025.