Perfino Vincent Kompany è stato leggermente imbarazzato dalla vittoria per 10-0 del Bayern Monaco sui dilettanti Auckland City

In un match che ha lasciato il mondo del calcio senza parole, il Bayern Monaco ha demolito Auckland City con un sorprendente 10-0 ai Mondiali per club. Vincent Kompany, sebbene leggermente imbarazzato, ha riconosciuto che la vittoria riflette il solo fatto di aver svolto il proprio lavoro. Un risultato che solleva più di qualche domanda sulla competitività e l’evoluzione di questa competizione internazionale. Ma cosa significa davvero per il futuro del calcio mondiale?

2025-06-15 21:58:00 Breaking news: Vincent Kompany ha ammesso che la sua squadra del Bayern Monaco semplicemente “ha fatto il loro lavoro” sfregando Auckland City in parte nei Mondiali del club questo pomeriggio. Il Bayern ha vinto 10-0 a Cincinnati in una partita che ha fatto ben poco per mettere a tacere i critici della competizione ampliata. Il Golfo in classe è stato enorme con il punteggio del Bayern dopo quattro minuti e trascorrendo l’intero gioco si è accampato nella metà di Auckland. Jamal Musiala è uscito dalla panchina per segnare una tripletta mentre Kingsley Coman, Michael Olise e Thomas Muller hanno segnato ciascuno due volte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

