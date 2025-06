Perde il controllo della moto che prende fuoco | Marco Grimaldi muore a 47 anni Lutto a Polla

Un dramma improvviso scuote la comunità di Polla: Marco Grimaldi, 47 anni, ha perso la vita in un tragico incidente in Basilicata, quando la moto da lui guidata ha preso fuoco e lui non ha potuto far nulla per salvarsi. Una perdita che lascia un vuoto profondo e ricorda quanto sia fragile la vita sulle strade. Continua a leggere

