Percorsi abilitanti Unicusano | ecco l’offerta formativa per l’aa 2024 25

Se sogni di diventare docente e desideri un percorso formativo innovativo, l’Università Niccolò Cusano ti apre le porte per l’anno accademico 2024/2025. Con 1.515 posti disponibili e un’offerta didattica in linea con le nuove norme, questa è l’opportunità giusta per costruire il tuo futuro nell’insegnamento. Scopri i percorsi abilitanti Unicusano e preparati a fare il primo passo verso una carriera stimolante e di successo.

L’Università Niccolò Cusano avvia i percorsi abilitanti per l’a.a. 20242025. L’ateneo offre un’opportunità di formazione iniziale docenti per le scuole secondarie, in linea con il DPCM 4 agosto 2023. Sono disponibili 1.515 posti per diverse classi di concorso. L’offerta formativa e i posti disponibili per i Percorsi abilitanti di Unicusano L’Università Niccolò Cusano ha ricevuto . Percorsi abilitanti Unicusano: ecco l’offerta formativa per l’a.a. 202425 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3 - I percorsi abilitanti di 60 e 30 CFU devono essere completati entro ottobre 2025, in vista del concorso docenti PNRR3.

L’Università Niccolò Cusano ha pubblicato il bando per i percorsi abilitanti 30 e 60 CFU: scadenza 25 giugno (PDF); Corsi abilitanti e Master online in Formazione: le opportunità con Unicusano; Percorsi abilitanti 60 CFU, classi di concorso e atenei [Aggiornato con Unicusano e UniMarconi].

Percorsi abilitanti: di completamento per vincitori concorso PNRR1 neoassunti e offerta da 60 e 30 CFU con eventuale selezione. RISPOSTE AI QUESITI - mentre altri hanno richiesto una doppia domanda o non hanno offerto alternative. Da orizzontescuola.it