Perché Russia e Cina rimarranno fuori dalla crisi mediorientale? L'analisi del gen. Jean svela come, nonostante le tensioni globali, l'intervento diretto di Mosca e Pechino sia improbabile. La Russia, infatti, può offrire solo supporto limitato a Teheran, come mezzi contraerei e antimissili, di cui il loro impiego potrebbe facilmente trasformarsi in un'escalation incontrollata. Ma quali sono le vere ragioni dietro questa scelta strategica? Scopriamolo insieme.

L’intervento della Russia nella crisi tra Iran e Israele dipende dal contesto internazionale e sicuramente in linea teorica almeno è una delle possibili escalation del conflitto. In realtà essa è del tutto improbabile. Innanzitutto perché la Russia può fare militarmente ben poco per aiutare l’Iran, anche solo con l’intensificazione degli attacchi in Ucraina. Potrebbe solo fornire a Teheran mezzi contraerei e antimissili. Essi diverrebbero operativi a cose fatte. In passato, ha fornito all’Iran molte batterie, astenendosi però dal dargli quelli dell’ultima generazione – gli S-400 – che sarebbero stati in condizioni di contrastare in maniera efficace l’attacco aereo israeliano. 🔗 Leggi su Formiche.net