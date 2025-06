Perché Luis Enrique cammina a piedi nudi ogni giorno in allenamento | i benefici del grounding

Perché Luis Enrique cammina a piedi nudi durante gli allenamenti? Questa abitudine, nota come grounding o earthing, permette al tecnico spagnolo di riconnettersi con l'energia della Terra, favorendo il benessere psico-fisico e migliorando la concentrazione. Un gesto semplice ma potente che dimostra come anche nel calcio, il contatto con la natura possa fare la differenza. Continua a leggere per scoprire tutti i benefici di questa pratica innovativa.

L'atteggiamento e l'abbigliamento del tecnico spagnolo non sono da vacanziero. Quel comportamento riconduce a una pratica per ritrovare il giusto equilibrio psico-fisico a diretto contatto con l'energia della Terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

