Perchè l' Italia cerca di svoltare con il ' ringhio' di Gattuso

AGI - E' stato uno dei motori inesauribili dell' Italia Campione del Mondo del 2006, cuore e polmoni, capace di sradicare palloni davanti alla difesa e ripartire verso la metà campo avversaria. Gennaro Gattuso, detto 'Ringhio' è il nuovo ct dell' Italia, chiamato a guidare gli azzurri, rimasti a guardare alla tv come spettatori gli ultimi due mondiali e partiti con il piede sbagliato nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo del 2026. Il simbolo del calcio azzurro. "E' un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale ", commenta il presidente della FIGC Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Agi.it