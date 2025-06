Perchè l' Italia cerca di svoltare con il ' ringhio' di Gattuso

Perché l’Italia cerca di cambiare rotta con il carattere e la grinta di Gattuso? Ricordando le sue imprese come campione del mondo nel 2006, il "Ringhio" si presenta ora come il leader ideale per rilanciare gli azzurri. Con la passione e la determinazione che lo contraddistinguono, Gattuso è chiamato a riportare l’Italia ai livelli di competitività e orgoglio perduti. Il suo incarico segna una svolta decisiva: sarà lui a risollevare le sorti della Nazionale?

AGI - E' stato uno dei motori inesauribili dell' Italia Campione del Mondo del 2006, cuore e polmoni, capace di sradicare palloni davanti alla difesa e ripartire verso la metà campo avversaria. Gennaro Gattuso, detto 'Ringhio' è il nuovo ct dell' Italia, chiamato a guidare gli azzurri, rimasti a guardare alla tv come spettatori gli ultimi due mondiali e partiti con il piede sbagliato nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo del 2026. Il simbolo del calcio azzurro. "E' un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale ", commenta il presidente della FIGC Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Perchè l'Italia cerca di svoltare con il 'ringhio' di Gattuso

