Perché l’Arsenal non partecipa al Mondiale per Club? È il calcio d’estate, ma che estate… Con la fine della Serie A, si apre il sipario sul grande palco internazionale: il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al 13 luglio. Una manifestazione che unisce le migliori squadre del mondo, regalando emozioni e sorprese ad ogni partita. Ma cosa c’è dietro questa esclusione? Scopriamolo insieme.

è calcio d`estate, ma che calcio. Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Paola Ferrari: "Da italiana, mi auguro che Inter e Juve escano immediatamente dal Mondiale per Club. Se arrivano fino in fondo non faranno la preparazione, e saranno senza dubbio stanchissime. Le squadre che partecipano a questa competizione saranno Vai su Facebook

Perché l'Arsenal non gioca il Mondiale per Club; Pressing dai top club esclusi: la FIFA valuta un Mondiale per Club a 48 squadre per il 2029; Mondiale per Club 2025, le 32 squadre qualificate: l'ultima è il Los Angeles FC.

calciomercato.com scrive: Nel torneo che si giocherà in Usa non ci sarà l'Arsenal, che non rientra nei 12 posti destinati ai club europei: al Mondiale per Club si sono ...