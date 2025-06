Perché l’arbitro del Mondiale per Club ha una bodycam | Estero

Nel mondo del calcio, la tecnologia sta rivoluzionando ogni dettaglio, e l'ultima novità sul Mondiale per Club non fa eccezione. Perché l’arbitro di questa prestigiosa competizione indossa una bodycam estera? Questa innovazione mira a migliorare la trasparenza e l’accuratezza delle decisioni arbitrali, portando il calcio in una nuova era di fair play e responsabilità. Scopriamo insieme i motivi di questa intrigante scelta che sta dividendo tifosi e esperti.

2025-06-15 03:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Perché l’arbitro del Mondiale per Club ha una bodycam Estero Calciomercato.com.. Home.. Perché gli arbitri al Mondiale per Club hanno una bodycam. Getty Images Il Mondiale per Club è la prima competizione nella quale gli arbitri indossano una bodycam. L’introduzione di una telecamera indossata dagli arbitri è legata alla speranza di ridurre in questo modo gli episodi di violenza nei confronti dei direttori di gara, che indosseranno queste bodycam e i filmati – trasmessi tramite una rete privata – saranno parte delle dirette e a disposizione della Fifa Club World Cup 2025 Exclusive Global Broadcaster Dazn. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Perché l’arbitro del Mondiale per Club ha una bodycam | Estero

In questa notizia si parla di: arbitro - mondiale - club - bodycam

Il calcio cambia volto col nuovo Mondiale per Club negli Stati Uniti. Non solo top squadre e grandi nomi: stavolta è la tecnologia la vera protagonista. Il torneo sarà una vetrina per l’introduzione di IA, bodycam, tablet per le sostituzioni, VAR trasparente e fuor Vai su Facebook

Il nuovo Mondiale per Club negli USA introdurrà importanti innovazioni tecnologiche: VAR visibile anche ai tifosi, fuorigioco gestito da AI, arbitri con bodycam e sostituzioni via tablet. Obiettivo: più trasparenza, velocità e spettacolo Vai su X

Perché l'arbitro del Mondiale per Club ha una bodycam; FIFA lancia le body cam per arbitri al Mondiale per Club: una nuova prospettiva di gioco; Mondiale club: mercato, IA e bodycam arbitri, tutte le novità.

Perché gli arbitri al Mondiale per Club hanno una bodycam

Da calciomercato.com: Il Mondiale per Club è la prima competizione nella quale gli arbitri indossano una bodycam.