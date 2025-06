Perché l’adattamento di mike flanagan ha conquistato stephen king

Perché l'adattamento di Mike Flanagan ha conquistato Stephen King? Il film *The Life of Chuck* riesce a catturare l'essenza dell'anima umana attraverso un racconto non convenzionale, supportato dall’approvazione diretta del maestro dell’horror. Basato sulla novella pubblicata nel volume *If It Bleeds* del 2025, il film narra la vita del protagonista in modo inverso, dalla morte prematura all’infanzia, offrendoci uno sguardo profondo e intimo che rende questa opera un vero capolavoro.

