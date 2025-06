Perché l’accordo con la Cina su terre rare e tecnologia non è una vittoria per Trump

L’accordo tra Cina e Stati Uniti su terre rare e tecnologia rappresenta davvero una vittoria per Trump? Non proprio. Ren Zhengfei, fondatore di Huawei, sottolinea che il software non può essere strangolato con dazi o blocchi, poiché si basa su simboli matematici e algoritmi sofisticati. Questa prospettiva apre un nuovo capitolo nella guerra tecnologica globale, dimostrando come l’innovazione e la digitalizzazione rendano sempre più difficile controllare o limitare i progressi di Pechino.

«Il software non è qualcosa che può strangolarci; è fatto di simboli matematici e codici costruiti a partire da operatori e algoritmi all’avanguardia. Non ci sono cavi da bloccare». A parlare è Ren Zhengfei, fondatore di Huawei, colosso digitale simbolo della guerra commerciale e tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Nei giorni scorsi, una sua inusuale e rilevante intervista sul Quotidiano del Popolo, ha mandato un messaggio a Washington, proprio mentre le delegazioni dei governi delle due potenze si parlavano a Londra nel primo incontro del meccanismo di consultazione economico-commerciale stabilito nei colloqui di maggio a Ginevra. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché l’accordo con la Cina su terre rare e tecnologia non è una vittoria per Trump

In questa notizia si parla di: cina - accordo - terre - rare

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

Accordo USA-Cina è ancora TACO Trump? Le restrizioni cinesi sulle terre rare non sono una novità. Il Giappone a tutto GNL (americano). Israele attacca l’Iran, decollano le commodity. di @durezzadelviver Vai su X

Accordo USA-Cina è ancora TACO Trump? Le restrizioni cinesi sulle terre rare non sono una novità. Il Giappone a tutto GNL (americano). Israele attacca l’Iran, decollano le commodity. Vai su Facebook

Perché l’accordo con la Cina su terre rare e tecnologia non è una vittoria per Trump; La Cina con le terre rare ruba segreti all’Occidente? Report Financial Times; Cina-Usa, accordo su terre rare e tecnologia: ora la parola passa a Trump e Xi. Dazi sul tavolo ad agosto. Le borse salgono.

Non solo terre rare: cosa cambia (e cosa no) dopo l’accordo tra Stati Uniti e Cina - Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato di aver trovato un accordo di principio sulle loro controversie commerciali. Si legge su startmag.it