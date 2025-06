Perché la Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans con un team non ufficiale Il paragone con Pramac-Ducati in MotoGP

La Ferrari ha conquistato la 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans, salendo per il terzo anno consecutivo sul podio più alto, grazie alla vettura AF Corse guidata da Kubica, Ye e Hanson. Questa vittoria conferma la forza del team non ufficiale, paragonabile al successo di Pramac Ducati in MotoGP, che dimostra come l’innovazione e la passione possano sfidare le strutture ufficiali. La Rossa trionfa con...

Ferrari ha vinto la 93ma edizione della 24 Ore di Le Mans confermandosi per il terzo anno consecutivo sul gradino più alto del podio. Il marchio di Maranello ha ottenuto una nuova gioia nella leggendaria pista francese con la vettura n. 83 privata AF Corse di Robert KubicaYifei YePhil Hanson. La realtà di Amato Ferrari ha preceduto all’arrivo la Porsche 963 ufficiale Penske Motorsport n. 6 e la Ferrari 499P titolare n. 51. La Rossa trionfa con il terzo equipaggio differente in altrettante apparizioni, un obiettivo per nulla scontato. La casa tricolore ha scommesso dallo scorso anno anche su un prototipo privato da aggiungere alle due ufficiali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché la Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans con un team non ufficiale. Il paragone con Pramac-Ducati in MotoGP

