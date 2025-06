Perché il Milan non gioca il Mondiale per Club

è calcio d`estate, ma che calcio. Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Modric si prepara al Mondiale per Club, prima di cominciare la propria avventura col Milan. Il tutto all'alba dei 40 anni... e fisicamente tirato a lucido. Atleta unico.

Non si gioca così una finale di Champions! Luis Enrique manda Inzaghi al manicomio, Inter sotto shock: Inzaghi pensa all'addio e Marotta intorta i tifosi parlando di Mondiale per club PSG-Inter non è stata una partita, è stato un massacro: Doué, Dembelé e Kv

Segnala calciomercato.com: Il Milan si era giocato il secondo slot italiano con Juventus e Napoli: per andare al Mondiale per Club avrebbe dovuto continuare il cammino nella Champions League 2023/24, interrotta ai gironi ...