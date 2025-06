Perché il gilet estivo è il nostro migliore amico.

Perché il gilet estivo è il nostro alleato numero uno nel guardaroba estivo? Con le temperature che salgono, l’eterna domanda è: come mantenersi eleganti senza soffrire il caldo? Il segreto sta nel gilet estivo, un capo classico rivisitato con stile moderno. Versatile e comodo, si trasforma facilmente dall’ufficio all’aperitivo. Ecco cinque modi per abbinarlo al meglio, partendo dalla scelta del tessuto:…

Con il caldo che è ufficialmente arrivato comincia l’eterno dilemma: come posso arrivare in ufficio senza sudare e senza soffrire troppo il caldo? In nostro soccorso arriva il gilet estivo, un capo squisitamente classico ma da rivisitare in chiave moderna. Infatti, dall’ufficio all’aperitivo post office, è un capo che può essere rivisitato in tantissimi modi. Il gilet estivo, cinque modi per abbinarlo. Innanzitutto è bene scegliere il tessuto: cotone e lino sono sicuramente i più gettonati. Ne esistono alcune versioni super chic in raso o seta, ma in generale per il giorno è preferibile scegliere un capo più strutturato (lasciando i tessuti scivolati al bagliore della sera). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it