Perché gli arbitri al Mondiale per Club hanno una bodycam

Perché gli arbitri al Mondiale per Club indossano una bodycam? Questa innovativa tecnologia rappresenta un passo avanti nella trasparenza e nell’efficacia delle decisioni arbitrali. La bodycam permette di registrare ogni momento del match, offrendo una prospettiva dall’interno dell’azione e contribuendo a ridurre gli errori. Con questa novità, il calcio si avvicina sempre più a uno sport più giusto, coinvolgente e credibile, elevando l’esperienza di tifosi e addetti ai lavori.

Body-cam sugli arbitri, cambia il racconto in tv

