Perché far annoiare i bambini in estate potrebbe essere una buona idea | la nuova moda del kid rotting

Stanchi di dover programmare ogni minuto della giornata, sempre più genitori stanno scegliendo di non riempire l’estate dei figli con campi estivi e attività organizzate, riscoprendo il valore del tempo libero e della spontaneità. Questa tendenza che affonda le radici nella nostalgia delle estati anni "di una volta" si chiama "Kid Rotting" e potrebbe trasformare le vacanze dei più piccoli in un'occasione di crescita, anche attraverso il sempre sottovalutato potere della noia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

