Perché Darwin Nunez è perfetto per il Napoli di Conte | tutti i motivi

Perché Darwin Nunez è il profilo ideale per il Napoli di Conte? Dopo il colpo De Bruyne, il club azzurro prepara il prossimo grande acquisto: un attaccante potente, rapido e con particolare fiuto del gol. All'età di 26 anni, Darwin rappresenta la pedina perfetta per rinforzare l’attacco e impostare una nuova stagione ricca di successi. Le sue caratteristiche tecniche e la volontà di riscatto lo rendono il sogno che potrebbe diventare realtà.

Darwin Nunez al Napoli non è più solo un sogno di mercato. Dopo il colpo De Bruyne che ha scosso l'Europa, Aurelio De Laurentiis sta preparando il secondo terremoto della sessione estiva. L'attaccante del Liverpool, 26 anni il prossimo 24 giugno, rappresenta il profilo perfetto per il nuovo corso azzurro targato Antonio Conte. Il centravanti uruguaiano, valutato 45 milioni di euro, è in uscita da Anfield dopo una stagione complicata. Ma le sue qualità tecniche e atletiche lo rendono l'erede naturale di Victor Osimhen nell'attacco partenopeo. Darwin Nunez attaccante del Liverpool nel mirino del Napoli Il predestinato dell'Uruguay che ha conquistato l'Europa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Perché Darwin Nunez è perfetto per il Napoli di Conte: tutti i motivi

In questa notizia si parla di: darwin - nunez - perfetto - napoli

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

Il Napoli torna forte su Darwin Núñez! Nuovi contatti col Liverpool: l’uruguaiano vuole restare in Europa e vede di buon occhio l’Italia. Conte lo vede perfetto per il suo attacco a due. La pista è concreta e può scaldarsi presto! #Napoli #Nunez #Calciomer Vai su Facebook

Nuñez e Napoli: il nuovo Cavani riscrive il destino; MANNA LAVORA DA SETTIMANE SU DARWIN NUÑEZ! L'ATTACCANTE VUOLE GIOCARE IN EUROPA; Incastri e attese, da Nuñez a Chiesa: il mercato azzurro passa per la Premier.

Nuñez e Napoli: il nuovo Cavani riscrive il destino - La prima è più vicina all’Argentina, la seconda sconfina quasi nel Brasile. Secondo msn.com