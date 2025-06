Per la difesa l’Inter segue sempre 2 nomi | uno costa oltre 25 milioni – Sky

L'Inter non si ferma al semplice mercato offensivo: la strategia di rafforzamento coinvolge anche la difesa, un reparto che necessita di ringiovanimento. I nomi sul taccuino sono due, uno dei quali ha una valutazione superiore ai 25 milioni di euro, come svelato da Sky. Con Cristian Chivu pronto a guidare il progetto, la societĂ prepara mosse importanti per rinnovare il settore difensivo, puntando su giovani promesse e veterani di qualitĂ .

L’Inter lavora anche sulla difesa, d’altronde c’è da ringiovanire un reparto molto avanti con gli anni. I nomi sul taccuino sono due, uno di questi valutato oltre i 25 milioni di euro. NON SOLO ATTACCO MA SI CERCA PURE IN DIFESA – L’Inter si muoverĂ parecchio durante quest’estate per rafforzare e ringiovanire la rosa a disposizione di Cristian Chivu. In difesa, ci sono diversi giocatori over 30: da Acerbi a Darmian, passando per lo stesso Stefan de Vrij. Di conseguenza, occorre necessariamente qualcosa di nuovo e “fresco”. Sono due i profili monitorati da Piero Ausilio e Dario Baccin: Giovanni Leoni del Parma e Cristhian Mosquera del Valencia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Per la difesa, l’Inter segue sempre 2 nomi: uno costa oltre 25 milioni – Sky

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

