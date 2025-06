Per il cambio di regime bisogna unire i ribelli

Il quadro politico in Iran si fa sempre più teso, tra ribelli uniti e leadership anziane al collasso. La fragile Repubblica sciita affronta una crisi senza precedenti, mentre Netanyahu incita alla rivolta e i pasdaran resistono saldi. Riusciranno l’unità e la determinazione a cambiare il corso degli eventi? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa difficile battaglia per il potere e il futuro del paese.

Leadership anziane e impopolari, vertici decimati dai raid: per la Repubblica sciita potrebbe essere prossima la fine? Netanyahu chiama apertamente alla rivolta, ma i gruppi di opposizione sono pochi e divisi, mentre i pasdaran restano forti.

