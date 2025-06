Pensionato muore mentre cerca di salvare la sua auto posteggiata vicino ad una macchina in fiamme

In un gesto di coraggio e amore per i propri beni, un pensionato di Ribera ha rischiato tutto per salvare la sua auto dalla furia delle fiamme. Tuttavia, il suo animo nobile è stato travolto da un infarto fulminante, che gli ha tolto la vita improvvisamente. La tragedia ricorda quanto possa essere imprevedibile il destino e quanto il cuore di un uomo possa essere forte fino all'ultimo istante, lasciando un esempio di altruismo e coraggio.

Ha cercato di salvare la sua auto posteggiata a pochi metri di distanza da una Fiat Punto in fiamme. È morto però a causa di un infarto fulminante. È successo a Ribera, nell'Agrigentino. L'80enne era accorso in fretta e in furia per cercare di spostare la sua di macchina, ma il malore non ha. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Pensionato muore mentre cerca di salvare la sua auto posteggiata vicino ad una macchina in fiamme

In questa notizia si parla di: salvare - auto - posteggiata - macchina

Salvare l'auto europea, fra Green Deal e produzione: una missione da portare a compimento - Salvare l'auto europea è più di un appello: è una missione fondamentale per il futuro dell’industria.

È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato a Milano lo scorso 16 maggio. L'aggressione era avvenuta in viale Vittorio Veneto e il giovane si era presentato in condizioni critiche accompagnato in auto davanti all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Dopo due s Vai su Facebook

Morto mentre cercava di salvare la sua auto posteggiata vicino ad una macchina in fiamme; Muore cercando di salvare la sua auto posteggiata vicino a una macchina in fiamme; Pensionato muore mentre cerca di salvare la sua auto posteggiata vicino ad una macchina in fiamme.

Si chiude in macchina e tenta di uccidersi con il gas di scarico: salvato da una nonna coraggio - non ci ha pensato su un secondo e si è precipitata nella casa accanto per salvare l'uomo che, chiuso nella sua macchina posteggiata nel vialetto interno, ha tentato di suicidarsi con il gas di ... Lo riporta palermotoday.it