Pensionato gli taglia la strada lui prova a sterzare ma si schianta in moto | 60enne di Morterone in prognosi riservata

Un drammatico incidente a Lecco ha messo in fibrillazione la comunità locale: un motociclista di 60 anni, originario di Morterone, è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato investito da un pensionato. La scena si è svolta nel cuore della città, coinvolgendo anche un passante di 78 anni che, nel tentativo di evitarlo, è stato urtato. La vicenda desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla sicurezza stradale. La ricostruzione dei fatti sarà fondamentale per chiarire le responsabilità.

Lecco – Un motociclista di 60 anni è ricoverato in prognosi riservata in seguito ad un incidente in centro a Lecco. Lo ha travolto un automobilista. Coinvolto anche un passante a piedi di 78 anni, che ha urtato nel tentativo di evitare l'impatto. Il 60enne, di Morterone, era in sella al suo scooter Kymco X-Town 300. Stava procedendo per la sua strada, ma un pensionato al volante di una Fiat Panda gli ha tagliato la strada e lo ha investito. Lui, d'istinto, ha provato a scongiurare l'impatto e ha sterzato bruscamente, ma non è servito, perché il 78enne lo ha urtato e lo ha scaraventato su un marciapiede dove stava passando il 78enne, che così ci è andato di mezzo pure lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pensionato gli taglia la strada, lui prova a sterzare ma si schianta in moto: 60enne di Morterone in prognosi riservata

In questa notizia si parla di: pensionato - strada - 60enne - morterone

Pensionato trovato morto in strada, l'ipotesi del parricidio: colpito con il badile e simulato un incidente - Un uomo di 70 anni, Bruno Sette, è stato trovato morto in strada a Porto Viro. Inizialmente si ipotizzava un incidente, ma le prime ricostruzioni suggeriscono un possibile parricidio, con il drovato colpito con un badile e il decesso simulato come incidente.

Pensionato gli taglia la strada, lui prova a sterzare ma si schianta in moto: 60enne di Morterone in prognosi riservata.

Morterone, esce di strada e finisce nella scarpata con la jeep: ferito 75enne - Morterone (Lecco), 31 ottobre 2019 – Un pensionato di 75 anni al volante di una jeep Suzuki è finito fuori strada, precipitando per diversi metri in un burrone lungo la Sp 63 a Morterone. Come scrive ilgiorno.it