Pellegrini bloccati in Terra Santa | Migliavacca in aeroporto insieme agli altri vescovi

Il pellegrinaggio in Terra Santa si trasforma in un imprevisto: i vescovi toscani, tra cui l’arcivescovo Andrea Migliavacca, sono bloccati ad Amman da due giorni in attesa del volo di rientro. Mentre la speranza di ripartire si fa più vicina con il volo Royal Jordanian delle 15.40, questa situazione ricorda quanto la fede e la solidarietà siano fondamentali anche negli imprevisti del viaggio.

Sulla strada del ritorno a casa i vescovi toscani in pellegrinaggio in Terra Santa, bloccati da due giorni ad Amman, in Giordania. La delegazione, di cui fa parte anche l'arcivescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro, Andrea Migliavacca, dovrebbe ripartire con un volo della Royal Jordanian alle 15.40.

