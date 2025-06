Pellegrinaggio 7mila fedeli in cammino tutta la notte da Macerata a Loreto

Unendo fede e determinazione, 7.000 pellegrini hanno compiuto un suggestivo cammino notturno da Macerata a Loreto, dimostrando che il cuore può muovere montagne. È stato il 47° pellegrinaggio, un gesto di devozione che ha coinvolto tutta la comunità, tra preghiere, canti e il desiderio di avvicinarsi alla Santa Casa. Durante il tragitto, tra momenti di riflessione e gioia condivisa, sono state ascoltate varie testimonianze di fede e speranza, rafforzando il legame tra i partecipanti e la loro spiritualità.

Macerata, 15 giugno 2025 – Settantamila fedeli sono arrivati a Loreto alle 6 del mattino. Completando il 47esimo pellegrinaggio, partito dal centro fiere di Villa Potenza, a Macerata, dopo otto ore di cammino, i pellegrini sono giunti alla Santa casa. Ad 85 anni, anche l'ideatore dell'iniziativa, don Giancarlo Vecerrica, è arrivato a Loreto camminando tutta la notte. Durante il tragitto, tra le preghiere e i canti, sono state ascoltate varie testimonianze. Chiara abita ad Haifa, in Israele: "Vi ringrazio per le intenzioni di preghiera per la terra santa - ha scritto nel suo messaggio -, all'interno della nostra comunità le divisioni non sono mancate, chi vive in Palestina capisce e supporta il punto di vista dei palestinesi, chi vive in Israele quello degli israeliani.

Pellegrinaggio Macerata Loreto 2025: “Partecipanti da mezzo mondo, in futuro verrà anche Papa Leone” - Prepariamoci a vivere un evento straordinario: il pellegrinaggio Macerata-Loreto 2025, atteso con entusiasmo da partecipanti provenienti da tutto il mondo.

LA FIACCOLA DELLA PACE IN CITTA' - La Città di San Severino Marche si prepara ad accogliere la Fiaccola della Pace, simbolo del 47° Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. Un evento di grande rilevanza spirituale e sociale che ogni anno attira migliaia Vai su Facebook

