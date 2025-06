Pavia ragazzina di 14 anni rischia il coma etilico al Parco Leopardi

Una serata di svago si è trasformata in una corsa contro il tempo a Pavia, quando una ragazzina di 14 anni ha rischiato il coma etilico al Parco Leopardi. La prontezza delle sue amiche, chiamando i soccorsi in tempo, ha evitato il peggio. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante sensibilizzare i giovani sui pericoli dell’abuso di alcol, un tema che non può essere sottovalutato.

Pavia, 15 giugno 2025 - Le amiche e gli amici che erano con lei, tutti minorenni, si sono spaventati quando ha perso i sensi. E per fortuna hanno avuto la lucidità di chiamare subito i soccorsi sanitari. Una ragazzina di soli 14 anni è stata trasportata con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, quasi in coma etilico. È successo verso le 23 di ieri, sabato 14 giugno. Il gruppetto di giovanissimi era al Parco Leopardi, alla periferia Nord-Est di Pavia, tra il quartiere Vallone e il rione Maestà. L'intervento dell'ambulanza è avvenuto in via Gramsci, la strada che costeggia il lato Sud del Parco Leopardi.

