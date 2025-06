Paura sul Lago di Como | catamarano si capovolge con due turisti che restano in balia delle onde

Paura e tensione sul Lago di Como, dove un catamarano si è improvvisamente capovolto al largo di Dervio, lasciando due turisti in balia delle onde. Attimi di grande apprensione hanno coinvolto testimoni e soccorritori nel tardo pomeriggio di sabato 14 giugno 2025, mentre la guardia costiera riceveva numerose segnalazioni. La vicenda mette in luce la fragilità delle dinamiche in acque aperte e l’importanza di misure di sicurezza efficaci.

Attimi di grande apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 14 giugno 2025 sul lago di Como, al largo di Dervio, dove un catamarano con a bordo due turisti si è improvvisamente capovolto. Intorno alle 19.00, alla sala operativa della guardia costiera sono arrivate diverse segnalazioni da parte di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Paura sul Lago di Como: catamarano si capovolge con due turisti che restano in balia delle onde

In questa notizia si parla di: lago - como - catamarano - turisti

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura - Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà, celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

MORTA IN BARCA A 17 ANNI INDAGATO IL COMANDANTE #Venezia E’ indagato con l’accusa di omicidio colposo il comandante del catamarano dove ha perso la vita... Vai su Facebook

Paura sul Lago di Como: catamarano si capovolge con due turisti che restano in balia delle onde; Catamarano si rovescia nel lago, turisti stranieri in balia delle onde; Dervio, si capovolge un catamarano: salvi due turisti.

Detriti nel lago di Como, fuori uso tutti i catamarani: stop ai collegamenti veloci

Come scrive ilgiorno.it: Durante i fine settimana e i periodi di ferie il numero dei passeggeri aumenta, perché a questo numero si aggiungono pure i turisti.