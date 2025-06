Paura in via Paruta incendiate due auto | si cercano tracce di liquido infiammabile

Un episodio inquietante scuote via Paruta: due auto sono state distrutte da un incendio sospetto, con tracce di liquido infiammabile. La scena, avvolta nel mistero, ha fatto scattare l’allarme tra i residenti. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e trovare eventuali responsabili, poiché il rischio di atti dolosi mette in allerta tutta la comunità . Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa vicenda che potrebbe avere risvolti più ampi.

Due auto sono andate in fiamme la scorsa notte in via Paruta. L’incendio sarebbe partito da una vettura di proprietà di una donna estendendosi rapidamente a un secondo veicolo parcheggiato accanto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e impedito che il rogo si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Paura in via Paruta, incendiate due auto: si cercano tracce di liquido infiammabile

