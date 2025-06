Paura in strada | albero crolla su auto in sosta

Una mattina di paura sulla circonvallazione Appia, quando un albero si è improvvisamente abbattuto su un’auto in sosta, creando sconcerto tra i passanti. L’incidente, avvenuto intorno alle 7 al civico 37, ha richiesto l’intervento tempestivo degli agenti della polizia locale del gruppo Appio. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza e della manutenzione degli alberi urbani.

Un albero è caduto su auto in sosta. L'episodio è accaduto nella mattinata sulla circonvallazione Appia, all'altezza del civico 37. Sul posto gli agenti della polizia locale del gruppo Appio. Secondo quanto appreso, a rimanere coinvolte complessivamente dal cedimento, avvenuto intorno alle 7.

