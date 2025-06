Paura a Fontanellato precipita un ultraleggero | due feriti gravi al Maggiore

Momenti di tensione a Fontanellato, dove un ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo, provocando gravi ferite a due persone. L'incidente, avvenuto nei pressi di un campo volo privato, ha scosso la comunità locale e sollevato domande sulle cause dell'accaduto. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre le autorità indagano per chiarire i motivi di questa tragedia improvvisa.

Momenti di paura nella zona di Fontanellato. Poco prima di mezzogiorno di domenica 15 giugno, un ultraleggero è precipitato - poco dopo il decollo - nei pressi di un campo volo privato della zona. Le due persone che si trovavano a bordo del velivolo sono rimaste ferite. L'allarme è scattato da.

Ultraleggero precipita in un canale a Cannetolo: due feriti, uno in modo serio (ma non in pericolo di vita) - Incidente nella zona di Fontanellato, dove è precipitato un ultraleggero decollato dall'aviosuperfice di Cannetolo. Si legge su gazzettadiparma.it