Patto per Arghillà senza Arghillà | D' Aguì sull' esclusione del gruppo civico

La presidente del gruppo civico Noi siamo Arghillà – La Rinascita, Patrizia D’Aguì, esprime il suo punto di vista sulla recente firma del "Patto per Arghillà", un’iniziativa che ha suscitato molte discussioni. Mentre si riconosce l’importanza di collaborare per il bene del quartiere, è fondamentale chiarire le modalità e le esclusioni che coinvolgono il gruppo civico. È necessario dunque fare chiarezza su come questa alleanza possa rappresentare davvero la voce dei cittadini di Arghillà.

La presidente del gruppo civico Noi siamo Arghillà- la Rinacita, Patrizia D'Aguì interviene in merito alla notizia della sottoscrizione del "Patto per Arghillà". "Abbiamo appreso dalla stampa della sottoscrizione del "Patto per Arghillà", un'iniziativa che, almeno nelle intenzioni dichiarate.

