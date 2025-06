Pattinaggio artistico | una grande Gioia Fiori trionfa alle Finali AIS di Reggio Emilia! L’azzurra ancora sopra 205 punti

Il pattinaggio artistico italiana torna a brillare, e questa volta lo fa con una protagonista d'eccezione: Gioia Fiori. Alla Finali delle AIS di Reggio Emilia, l’atleta ha conquistato ancora una volta la vetta, superando i 200 punti e confermandosi come una stella nascente del settore. Con determinazione e grazia, Gioia ha dominato le esibizioni, regalando emozioni e orgoglio a tutto il movimento. La sua performance straordinaria si conclude così, lasciando tutti con il fiato sospeso…

Oltre i 200 punti, ancora una volta. Una Gioia Fiori in grande spolvero si è imposta per dispersione alle Finali dell’Artistic International Series 2025, evento di pattinaggio artistico a rotelle in scena questo weekend a Reggio Emilia, precisamente presso il, Pala Bigi. L’azzurra, giĂ al comando delle operazioni dopo il segmento breve, ha dettato legge anche nel libero, gestendo nel migliore dei modi una gara non semplice, in cui le dirette avversarie hanno lasciato poco e niente sul piatto.  La Vice Campionessa del Mondo nello specifico ha ricevuto il miglior riscontro in entrambi i punteggi, scollinando oltre gli 80 punti nel tecnico grazie ad un layout ben studiato e pregno di elementi dal valore elevato. 🔗 Leggi su Oasport.it