Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso-Altieri Degrassi e Mills-Cortini mattatori all’ultimo giorno delle Finali AIS

L’ultimo giorno delle Finali AIS ha regalato emozioni indimenticabili a Reggio Emilia, con la Nazionale italiana di pattinaggio artistico a rotelle che ha conquistato il cuore del pubblico con performance spettacolari. Sasso, Altieri, De Grassi e Mills si sono distinti come veri protagonisti, chiudendo questa rassegna internazionale nel segno del tricolore. È stata una celebrazione di talento, passione e spirito sportivo che rimarrà impressa negli annali.

Si chiudono nel segno del tricolore le Finali dell' Artistic International Series, rassegna itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che ha visto l'ultimo atto proprio nel nostro Paese, nello specifico a Reggio Emilia. Nel giorno finale di competizioni infatti gli atleti della Nazionale azzurra hanno dominato in lungo e in largo, trionfando nelle coppie d'artistico con Micol Mills-Tommaso Cortini e nella danza con Roberta Sasso-Gherardo Aliteri Degrassi. Malgrado alcune di sbavature, Mills-Cortini sono riusciti a difendere la leadership già conquistata nello short program, raccogliendo punti preziosi in elementi d'insieme come i sollevamenti e compensando i passaggi a vuoto tecnici con una superiorità indiscussa nelle componenti del programma.