Patti di adozione e visite al ’Mubi’ L’impegno del Consorzio con le scuole

Dai patti di adozione alle visite guidate al Museo della Bonifica per arrivare fino alle uscite in DragonBoat: sono tante le iniziative organizzate dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord che hanno visto protagonisti bambini e ragazzi delle scuole del territorio. Senza dimenticare Cronisti in Classe, il progetto de La Nazione di cui il Consorzio è partner e sponsor attraverso Anbi Toscana. Insomma, un anno intenso e impegnativo che ora si prepara ad andare in pausa per poi riprendere a settembre con altre iniziative. Una fra tutte, la ripartenza del 'Progetto didattico': un progetto che negli anni ha coinvolto un numero crescente di studenti nei vari istituti scolastici attraverso proposte educative tenute in classe dai tecnici del Consorzio.