patrimonio unesco la visita a palazzo schifanoia con la dante

celebrato evento ci conduce alla scoperta di Palazzo Schifanoia, uno dei gioielli più preziosi di Ferrara e patrimonio UNESCO. In questa occasione speciale, la Dante Alighieri propone un itinerario tra arte, storia e cultura che arricchirà il vostro sguardo sulla città. Questa visita rappresenta non solo un viaggio nel passato ma anche un modo per celebrare il prestigioso riconoscimento internazionale della nostra amata Ferrara, proseguendo fino a primavera 2026 con tantissime altre iniziative coinvolgenti.

Nel 30° anniversario dall'iscrizione di Ferrara nella lista del Patrimonio dell'umanità dell' Unesco (1995-2025), la Dante Alighieri ha programmato una ricca e variegata serie di oltre venti appuntamenti, il cui articolato svolgimento (incontri pubblici, letture, visite-conferenze, "trasferte culturali") si protrarrà fino a primavera 2026. Dopo le visite-conferenze d'inizio giugno al Museo della Cattedrale e in Pinacoteca, oggi l'ultimo appuntamento del mese prima della pausa estiva: visita-conferenza (10-12) su "Artisti, artieri e artigiani a Palazzo Schifanoia " con relatore Alberto Andreoli, presidente del Comitato di Ferrara della Società Dante Alighieri.

