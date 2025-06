Passeggeri El Al abbandonati a Larnaca

Un dramma a Larnaca: passeggeri El Al abbandonati in balia dell’incertezza. Tra timori, mancanza di informazioni e assistenza insufficiente, molti si trovano soli e vulnerabili in un aeroporto sconosciuto. La notte tra il 12 e il 13 giugno, voli dirottati per motivi di sicurezza hanno lasciato centinaia di viaggiatori senza supporto, mettendo a rischio vite e serenità. Questa crisi ci ricorda l'importanza di una gestione più umana e responsabile del trasporto aereo.

1.16 "Siamo stati abbandonati dalla El Al all'aeroporto di Larnaca, senza informazioni né voli alternativi, senza cibo, senza hotel. Aiutateci". E' l'appello di uno dei passeggeri del volo LY5196 da Belgrado a Tel Aviv. La notte tra il 12 e il 13 giugno, El Al ha dirottato diversi voli su Cipro e Atene per allerta sicurezza, lasciando centinaia,forse migliaia di persone senza assistenza. Un passeggero cardiopatico è rimasto anche senza medicinali. Intanto, il governo israeliano valuta un rimpatrio via nave. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

