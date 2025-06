passano i camion e la casa trema

A Torrette, il cuore pulsante del quartiere si scontra con sfide quotidiane che minano la qualità della vita dei suoi abitanti. Maria Gabriella Camoni ci racconta le difficoltà di vivere in un’area dove il rumore dei camion e le strade insicure sono all’ordine del giorno. È ora di ascoltare e intervenire: le soluzioni per migliorare Torrette esistono, bisogna solo farle emergere.

Maria Gabriella Camoni abita a Torrette e parla delle difficoltà del quartiere: "I problemi di Torrette? Cominciamo dal traffico, quando passano i camion mi trema la casa, ma un'altra cosa brutta è in via Conca, verso il mare, è impossibile attraversare per andare a prendere il bus, proprio non ci sono le strisce e il pedone rischia di farsi investire. E poi gli incroci, soprattutto quello su via Grotte, per immettersi le auto devono sporgersi e se arriva qualcuno che va forte ecco che succede l' incidente. Poi da migliorare le aree verdi: vicino a casa mia c'è un giardinetto con l'erba alta, i cani fanno i loro escrementi proprio dove giocano i bambini, le siepi invadono il marciapiede tanto da impedire ai pedoni di camminare".