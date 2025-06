Partita di calcio giovanile finisce in rissa | botte da orbi sugli spalti e atleti bloccati in campo|VIDEO

Un episodio sconcertante che ha scosso il calcio giovanile. La finale provinciale under 16 tra Ischia e Cantera Napoli si è trasformata in una scena di violenza, con scontri sugli spalti e atleti coinvolti. La vittoria netta dei padroni di casa ha lasciato spazio a tensioni inaspettate, culminate in risse violente che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Un episodio che lascia molte domande sulla gestione della passione e del fair play nel calcio giovanile.

Maxi rissa nella finale provinciale di calcio maschile, under 16, che ha visto la vittoria dell'Ischia contro la Cantera Napoli per 4 a 0. Al fischio finale alcune persone sugli spalti e in campo hanno iniziato a discutere animatamente, arrivando poi alle mani. Le botte da orbi sono state.

E' scoppiata una rissa con conseguente sequestro di persone in occasione della finale provinciale di calcio maschile, under 16, che ha visto la vittoria dell'Ischia contro la Cantera Napoli per 4 a 0. Al fischio finale alcune persone sugli spalti e in campo hanno i

